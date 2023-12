Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch und Diebstahl

Bühl (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitag- und Sonntagmorgen in der Nelkenstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Einbrecher haben hierbei das Schlafzimmerfenster im Obergeschoss aufgehebelt und Schmuck an sich genommen. Die Langfinger entwendeten Ringe, Halsketten sowie Armreifen und konnten unerkannt entkommen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten des Polizeireviers Bühl geführt.

/sa

