POL-PDTR: Verkehrsunfallfluchten in Ehrang

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Freitag, 31.03.2023 auf Samstag, 01.04.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparktem Personenkraftwagen in der Borwiesenstraße in Hermeskeil. An dem Fahrzeug wurden zwei Reifen zerstochen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503 91510. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

