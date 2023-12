Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sexuelle Handlungen mit Folgen

Rastatt (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete sich eine 47-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass ihr in der Oberwaldstraße ein Mann auffiel, der im Bereich der dortigen Kleingartenanlage sogenannte "exhibitionistische Handlungen" durchführte. Der Mann soll gegen 14:20 Uhr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und die Frau dabei angesehen haben. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Der alkoholisierte 39-Jährige wurde für die polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier nach Rastatt verbracht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

/vo

