POL-OG: Rust, A5 - Geschwindigkeit unterschätzt

Bühl (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag 12 Uhr bis Sonntag 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Anwesen in der Hebelstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten die unbekannten Täter sämtliche Schränke und Schubladen im Erd- und Obergeschoss. Ein Diebstahlsschaden ist nach bisherigem Stand nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht ...

