Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240226.4 Itzehoe: Erst Schlüssel, dann Auto entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter eine Frau in einer Kneipe in Itzhoe zunächst Fahrzeugschlüssel gestohlen und im Anschluss den dazugehörigen Wagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitag begab sich die Geschädigte auf eine Feier in einer Sportwettenbar, ihren Mercedes stellte sie im Vorwege auf einem Parkplatz in der Feldschmiede ab. Um 03.00 Uhr bemerkte die Dame, dass ihr Schlüsselbund weg war und gegen 13.00 Uhr stellte sie fest, dass außerdem ihr Auto entwendet wurde - vermutlich mit dem gestohlenen Schlüssel.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mercedes Kombi mit den Kennzeichen IZ-LM 2001, Wert etwa 18.000 Euro. Eine Absuche des Nahbereichs nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zu dem Verbleib des Wagens geben können, sollten sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

