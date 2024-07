POL-HI: Nordstemmen (kla) Einbruch in Gartenlaube

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Samstag, den 27.07.2024, kam es in der Zeit zwischen 12:00-13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Antoniplatz. Die Geschädigte parkte in dieser Zeit ihren blauen Nissan Micra auf dem Parkplatz der Landbäckerei Grube. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw stellte sie an diesem diverse Kratzer und Lackabrieb auf der linken Fahrzeugseite fest. Eine Mitteilung oder dergleichen wurde ...

