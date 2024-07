Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Haus in der Neustadt ein - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mindestens ein unbekannter Täter drang am vergangenen Freitagabend in ein Einfamilienhaus am Lappenberg ein und entwendete Schmuck. Die zuständigen Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim bitten um mögliche Zeugenhinweise.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Abend des 26. Juli, zwischen 19:50 Uhr und 23:10 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchwühlten dieses nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen Schmuck in die Hände.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell