Wedel - Unbekannte brechen in drei Einfamilienhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (02.12.2023) ist es tagsüber in der "Hauptstraße" in Heist zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, bei denen die unbekannten Täter gewaltsam in die Objekte eingedrungen sind und die Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsuchten.

Beide Taten geschahen in einem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 19:15 Uhr. In dem einen Fall ist zum erlangten Stehlgut bisher nichts bekannt. In dem zweiten Fall entwendeten die unbekannten Täter nach Angaben des geschädigten Ehepaars eine Armbanduhr und Schmuck in einem geschätzten Gesamtwert von über 3.000 Euro.

Ein weiteres Einfamilienhaus wurde im "Tinsdaler Weg" in Wedel angegangen. In einem Zeitraum von Samstag (02.12.2023) gegen 13:00 Uhr bis Sonntag (03.12.2023) um 19:10 Uhr drangen auch hier unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten Räumlichkeiten im Obergeschoss. Ebenso wurden eine Uhr und Schmuck entwendet, dessen Gesamtwerte sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag belaufen.

Nach den drei Taten flüchteten die Einbrecher in jeweils unbekannte Richtungen. Personenbeschreibungen liegen der Polizei bisher nicht vor. Die weitergehenden Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Kriminalpolizei in Pinneberg geführt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

