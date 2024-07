Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reifenstecher in Bodenburg unterwegs

Hildesheim (ots)

Bodenburg (web) - Am heutigen Morgen, gegen 05:50 Uhr, konnte ein Zeuge in Bodenburg, in der Sehlemer Straße, eine männliche Person dabei beobachten, wie diese sich offenbar an einem Pkw zu schaffen machte. Der unbekannte Täter konnte - nachdem er den Zeugen erkannt hatte - vom Tatort flüchten. Die Angaben des Zeugen lassen auf einen männlichen Täter schließen, der zum Tatzeitpunkt einen Helm (Helmschale) getragen haben soll. Die polizeiliche Tatortaufnahme ergab, dass vor Ort zwei PKW beschädigt worden waren. An einem Pkw Audi A 6 waren alle vier Reifen zerstochen. An einem weiteren Pkw BMW 3er war ein weiterer Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei über 1.000 Euro liegen. Aufgrund der Uhrzeit könnte der unbekannte Täter von Passanten bereits zuvor oder im Anschluss an die Tat beobachtet worden sein. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

