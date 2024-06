POL-OH: Auffahrunfall am Stauende der A7 sorgt für erheblichen Rückstau

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Lispenhausen. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (31.05.) in ein Einfamilienhaus im Börnerweg einzubrechen. Hierdurch entstanden circa 500 Euro Sachschaden an der Haustür. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter ...

