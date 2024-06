Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch-Einbruch-Auto beschädigt-Nach Körperverletzung-Zeugen gesucht-Brand von Doppelhaushälfte-Festnahme-Widerstand gegen Polizeibeamte-Brand von Garage

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lispenhausen. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (31.05.) in ein Einfamilienhaus im Börnerweg einzubrechen. Hierdurch entstanden circa 500 Euro Sachschaden an der Haustür. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Bad Hersfeld. Eine Scheibe eines Kellerfensters eines aktuell leerstehenden Gebäudes in der Wehneberger Straße warfen Unbekannte zwischen Donnerstag (23.05.) und Freitag (31.05.) ein. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntagmorgen (02.06.), gegen 2.50 Uhr, trat ein bislang Unbekannter in der George-Hollender-Straße gegen einen dort abgestellten VW Golf. An dem Pkw entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (02.06.), gegen kurz vor 9 Uhr, gerieten nach aktuellem Kenntnisstand vier Männer in der Antoniengasse aus noch unklarer Ursache in Streit. Dieser mündete wenig später in einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Zusammenhang ein 32-Jähriger und ein 18-Jähriger - beide aus Bad Hersfeld - leicht verletzt wurden. Die beiden Täter flüchteten. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - dunkle Haare - Bart - weißes Hemd - schwarze Hose - weiße Schuhe

Täter 2:

- männlich - dunkle Haare - Bart - Goldkette - schwarzer Pullover mit Aufschrift "KENZO" - Jeans - weiße Schuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Doppelhaushälfte

Ludwigsau. Am Samstag (01.06.), gegen 9.50 Uhr, kam es zum Brand in einer Doppelhaushälfte in der Berggartenstraße.

Aufmerksame Anwohner bemerkten die starke Rauchentwicklung in dem Gebäude und informierten die Einsatzkräfte. Diese hatten die Flammen zeitnah unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf die nebenstehende Wohnhaushälfte verhindern. Verletzt wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen glücklicherweise niemand. An dem Gebäude entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Momentan liegen jedoch keinerlei Anhaltspunkte auf Brandstiftung vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme

Philippsthal. Am Sonntagabend (02.06.), gegen 21.40 Uhr, wurde die Polizei in Bad Hersfeld über einen lauthals brüllenden Mann mit augenscheinlicher Waffe in der Straße "Hattorfer Platz" informiert.

Vor Ort konnten Beamte den 26-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis antreffen. Bei ihm fanden die Polizisten ein Einhandmesser sowie eine offensichtlich nicht funktionsfähige Softair-Waffe ohne Munition auf und stellten diese Gegenstände sicher.

Da der 26-Jährige augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde er zunächst - mitunter zu seiner eigenen Sicherheit - zur Polizeistation verbracht. Diese konnte er am darauffolgenden Morgen wieder verlassen. Er muss sich nun wegen des aufgefundenen Messers wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (02.06.), gegen 7.20 Uhr, kam es vor einem Schnellrestaurant in der Straße "An der Haune" zu einem tätlichen Angriff auf insgesamt fünf Polizeibeamte.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die Beamten nach einem vorangegangenen Diebstahl zu dem Restaurant alarmiert. Vor Ort zeigten sich die vier tatverdächtigen Männer sichtlich aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten und verweigerten zunächst die Angaben zu ihren Personalien. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigten und bedrohten die vier Männer im Alter von 24 bis 28 Jahren die Beamten mehrfach und versuchten sie anzugreifen und zu schlagen. Dieser Angriff konnte durch die Streifen, mitunter nur durch die Zuhilfenahme von Pfefferspray, unterbunden und alle Tatverdächtigen festgenommen werden. Ein 28-Jähriger wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Auch ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz leicht und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Die vier Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte in einem Strafverfahren verantworten.

Brand von Garage

Bad Hersfeld. Am Sonntagabend (02.06.) kam es, gegen 21.15 Uhr, zu einem Brand einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Untere Dorngartenstraße in Kathus.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine aufmerksame Hausbewohnerin auf die Flammen aufmerksam und informierte die Einsatzkräfte. Ein Nachbar, der Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist, begann noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen. Den Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Solztal gelang es schließlich das Feuer zu löschen, bevor die Flammen auf das darüberliegende Wohnhaus übergriffen. Zwei Hausbewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikationen in ein Krankenhaus transportiert. Das Wohnhaus wurde zunächst für nicht bewohnbar erklärt, woraufhin die Bewohner bei Bekannten unterkamen.

Ein in der Garage abgestellter Pkw wurde erheblich beschädgt. Der Gesamtsachschaden des Brandes dürfte sich ersten vorläufigen Schätzungen nach auf einen unteren sechsstelligen Betrag belaufen.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang noch am Montag (03.06.) die Brandstelle begutachtet. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

