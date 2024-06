Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit verletztem Zweiradfahrer - Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Unfallflucht mit verletztem Zweiradfahrer

Petersberg. Ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch (29.05.) gegen 19 Uhr leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand stand er in der Straße "Landwehr" als erstes Fahrzeug an der rot zeigenden Ampel und wollte nach links auf die L 3174 in Fahrtrichtung Margretenhaun einbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los. In diesem Moment näherte sich von hinten ein Pkw und fuhr aus noch unklaren Gründen auf das Heck des Kleinkraftrades auf. Der 17-Jährige kam hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer, welcher vermutlich mit einem hellen Mercedes unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach rechts in Richtung B 458, ohne sich um den verletzten Jugendlichen und den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Ein grauer Opel Astra GTC wurde am Freitag (31.05.), gegen 9:20 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel war nach aktuellen Erkenntnissen entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand der Kohlhäuser Straße 20 in Fahrtrichtung Wallweg ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein Lkw mit Anhänger befuhr laut Zeugenaussage die Kohlhäuser Straße aus Richtung Wallweg kommend in Fahrtrichtung Mainstraße. Beim Vorbeifahren streifte der Anhänger aus noch unklarer Ursache den geparkten Opel und beschädigte die komplette rechte Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

