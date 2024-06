Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch-Diebstahl aus Auto-Versuchter Diebstahl aus Lebensmittelautomaten-Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt-E-Bike gestohlen-Widerstand gegen Polizeibeamte

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Schotten. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (30.05.) in ein Gebäude in der Straße Wingenhain. Anschließend entwendeten die Täter Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Homberg (Ohm). Aus einem Zelt auf einem Campinggelände in der Gießener Straße in Büßfeld stahlen Unbekannte am Freitag (31.05.), gegen 3 Uhr, einen Autoschlüssel eines Opel. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Brieftasche aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Lebensmittelautomaten

Romrod. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (31.05.) einen Lebensmittelautomaten in der Bahnhofstraße in Zell aufzuhebeln. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt

Herbstein. In der Nacht zu Sonntag (02.06.) versuchten Unbekannte eine Schiebetür zu einem gewerblichen Gebäude in der Hessenstraße aufzuhebeln. Sie hinterließen Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Bike gestohlen

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend (01.06.), gegen 19 Uhr und Sonntagmorgen (02.06.), gegen 2.30 Uhr, unbefugten Zugang zu einem Privatgelände in der Bürgermeister-Haas-Straße. Anschließend öffneten die Täter eine Garage und entwendeten ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Race 635 im Wert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Widerstand gegen Polizeibeamte

Lauterbach. Am Samstagmorgen (01.06.) kam es gegen 3.10 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Widerstandshandlung gegen zwei Polizeibeamte.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die Beamten zu einer Streitigkeit alarmiert. Als sie vor Ort eintrafen, griff ein 35-jähriger Mann aus Lauterbach die Polizisten unvermittelt körperlich an. Der Angriff konnte durch die Einsatzkräfte unterbunden und der Lauterbacher festgenommen werden. Bei der Festnahme beleidigte und bespuckte der 35-Jährige die Beamten und versuchte zu fliehen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

Da bei dem Mann aus Lauterbach der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel bestand, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen eine Blutentnahme angeordnet. Der 35-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des versuchten tätlichen Angriffs aus Polizeivollzugsbeamte in einem Strafverfahren verantworten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

