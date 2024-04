POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat ein Unbekannter ein Auto des Typs BYD Atto 3 beschädigt, welches auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Obere Wiesen abgestellt war. Ohne sich um den am Elektro-SUV angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei ...

mehr