Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Riedböhringen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Blumberg, Riedböhringen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall, der sich am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen ereignet hat, leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr bog die 55-Jährige mit einem Toyota und hinter ihr eine 47-jährige Skoda-Fahrerin von Riedböhringen kommend nach links auf die B 27 in Richtung Hüfingen ab. Abgelenkt durch ein Gespräch mit dem im Auto befindlichen Sohn gab die Skoda-Fahrerin zu viel Gas und fuhr dabei heftig in das Heck des vor ihr nicht so schnell beschleunigenden Toyotas. Bei dem Unfall zog sich die Toyota-Fahrerin leichte Verletzungen zu und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell