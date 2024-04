Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, Lkr. Tuttlingen) Maschinenbrand verursacht Feuerwehreinsatz

Mahlstetten, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand einer Drehmaschine und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Montagnachmittag bei einem Metallbearbeitungbetrieb in der Griesstraße gekommen. Während eines Metallbearbeitungsprozesses kam es gegen 13.40 Uhr in dem Betrieb zur Überhitzung einer Drehmaschine und einem Brand an der Maschine. Während die verständigte Feuerwehr anrückte, wurde die Belegschaft vorsorglich aus dem Betrieb evakuiert. Die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Mahlstetten und Böttingen brachten den Maschinenbrand schließlich unter Kontrolle. Dennoch entstand an der Drehmaschine nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell