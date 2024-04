Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, L194, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt (15.04.2024)

Eigeltingen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend auf der Landesstraße 194 zwischen Eigeltingen und Nenzingen schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr die 16-Jährige mit einem Suzuki Leichtkraftrad hinter einem BMW eines 56-Jährigen auf der L194 in Richtung Nenzingen. Auf Höhe der Einmündung zum Lindenhof blinkte der BMW-Fahrer um dort abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er seinen Wagen zuvor bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte die dahinterfahrende Bikerin zu spät und prallte nahezu ungebremst in das Heck des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls hob sich das Zweirad hinten an und schleuderte die 16-Jährige gegen die Heckscheibe des BMWs ehe sie schwer verletzt auf dem Boden liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

