POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Geldbörse aus geparkten Linienbus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (15.04.2024)

Ein unbekannter Täter hat am Montag, im Zeitraum zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr, aus einem im Bereich des Busbahnhofs in der Bahnhofstraße geparkten Linienbus die Geldbörse der Busfahrerin gestohlen. Während die Frau in einer Pause kurz den Bus verließ, machte sich ein Unbekannter an dem unverschlossenen Linienbus zu schaffen und klaute daraus die Geldbörse der Fahrerin. Neben Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro nahm der Täter auch Dokumente und Bankkarten mit. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug grundsätzlich auch bei kurzen Abwesenheiten ab. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Auto, auch nicht versteckt, liegen. Die Diebe kennen die Versteckmöglichkeiten.

