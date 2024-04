POL-KN: (Rottweil) Unbekannte stehlen zwei Kabeltrommeln- Polizei sucht Zeugen (11.-15.04.2024)

Rottweil (ots) - Ein Blechschaden in Höhe von über 21.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Königstraße/ Hölderlinstraße. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Hölderlinstraße von der Mittelstadtstraße herkommend in Richtung Königstraße ...

mehr