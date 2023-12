Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht: Vollendete und versuchte Einbrüche in Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag und Freitag 21./22.12.2023 kam es in der Paderborner Kernstadt zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen.

Unbekannte brachen zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr in eine Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Giersstraße ein. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend. Die Diebe stahlen Schmuck im Wert von mindestens 5.000 Euro und flohen in unbekannte Richtung.

In der Cheruskerstraße in Paderborn blieb es am 21.12.2023 bei einem Einbruchsversuch. Unbekannte versuchten zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr, die Tür in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln, kamen aber nicht hinein. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte Täter verschafften sich, ebenfalls am Donnerstag, 21.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr Zutritt zum Garten und in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Klöcknerstraße. Auch hier blieb es augenscheinlich bei einem versuchten Einbruch mit Sachschaden.

Am frühen Freitagmorgen, 22.12.2023, fiel der Einbruch in einen Verkaufscontainer einer Bäckereifiliale an der Nordstraße auf. Hier stahlen der oder die Täter einen dreistelligen Geldbetrag.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell