Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf B64

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Auf der B64 (Münsterstraße) waren am Donnerstagmorgen drei Autos an einem Auffahrunfall beteiligt. Zwei Insassen erlitten teils schwere Verletzungen.

Eine 23-jährige Opel-Astra-Fahrerin fuhr gegen 05.20 Uhr auf der B64 in Richtung Paderborn. Vor der Einmündung Sennelagerstraße hatte sich an der roten Ampel ein Rückstau gebildet. Die Opelfahrerin prallte frontal auf das Heck eines stehenden Seat-Ibiza, der durch die Kollision auf einen davor im Stau stehenden Opel Mokka geschoben wurde. Der 20-jährige Seat-Fahrer erlitt schwere, die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden beide Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Dem 53-jährigen Opel-Fahrer passierte nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell