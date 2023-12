Polizei Paderborn

POL-PB: Zigaretten-Kippe löst Brand auf - Bewohner schwerverletzt

Büren (ots)

(mb) Beim Brand auf dem Balkon seiner Wohnung in einem Wohngebäude an der Schumannstraße hat ein 56-jähriger Mann am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 15.20 Uhr brach auf einem Balkon des Mehrparteienhauses ein Feuer aus. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, schlugen hohe Flammen vom Balkon. Die meisten Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Im Treppenhaus traf die Feuerwehr auf den Bewohner der betroffenen Wohnung und brachte ihn in Sicherheit. Der alkoholisierte 56-Jährige gab an, er habe auf dem Balkon geraucht. Dabei sei das Feuer ausgebrochen. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell