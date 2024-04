Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich Remigiusweg/ Straße "Hinter der Kirche" - rund 25.000 Euro Blechschaden (16.04.2024)

Epfendorf (ots)

Einen Verkehrsunfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden verursacht hat am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr eine Autofahrerin im Einmündungsbereich Remigiusweg/ Straße "Hinter der Kirche". Eine 54-jährige Mitsubishi- Fahrerin stellte ihren Wagen im Remigiusweg ab, ohne diesen ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Der Mitsubishi rollte in der Folge selbstständig den Remigiusweg talwärts und prallte mit einem VW Caddy, der auf dem Friedhofparkplatz auf der Straße "Hinter der Kirche" stand, zusammen. An den Autos entstand jeweils ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den am VW entstanden Schaden auf Höhe von rund 5.000 Euro, der am Mitsubishi wird mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell