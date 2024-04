Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Müllcontainer am Gymnasium in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Montagabend haben unbekannte Täter einen Müllcontainer am Gymnasium Spaichingen in der Sallancher Straße in Brand gesteckt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Gegen 22.45 Uhr entdeckten Passanten den Containerbrand und betätigten den Notruf. Die mit mehreren Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr konnte den Brand, der mittlerweile auf weitere Müllbehälter übergegriffen hatte, schließlich löschen. An den Müllcontainern entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Gebäude oder Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

