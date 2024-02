Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung vor einer Bar, sowie Beleidigung zum Nachteil Polizeibeamtin

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in der Schmiedgasse wurde die Polizei Frankenthal am 11.02.2024 gegen 00:45 Uhr gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ermittelt, dass es zu Körperverletzungsdelikten zwischen vier Personen gekommen war. Ein Teil der Beteiligten wies auch Verletzungen in den Gesichtern auf. Der Hauptbeschuldigte, ein 26-jähriger Frankenthaler, welcher bereits umfangreiche polizeiliche Erkenntnisse hat, konnte durch Zeugen, bzw. Beteiligte bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten werden. Dieser beleidigte während der weiteren polizeilichen Maßnahmen eine Beamtin auf das Übelste. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und erst in den Morgenstunden wieder entlassen. Entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

