Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkohol- & Drogeneinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 10.02.2024 gegen 19:08 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Wormser Straße in Frankenthal zwischen dem Kia einer 35-jährigen aus Mörlenbach und dem Tesla eines 36-jährigen aus Mossautal. Der PKW Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf ihm die KIA-Fahrerin von hinten nahezu ungebremst auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.56 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf BtM-Einfluss. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Krankenhaus, in welches sie zur weiteren Untersuchung verbracht wurde, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, Ihr Führerschein zudem sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

