Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Freilaufender Hund auf der B9

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die Bundesstraße 9 zwischen Frankenthal-Ost und der Anschlussstelle Studernheim musste am gestrigen Samstag den 10.02.2024 gegen 10:05 Uhr für rund eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Ein freilaufender Hund (kniehoch, braun-schwarz, langhaarig) lief auf der B9 entlang, konnte jedoch leider nicht eingefangen werden. Er entfernte sich im Rahmen der Anlockversuche in Richtung Strandbad. Kurz darauf wurde im Bereich Studernheim ein Hund gemeldet, bei dem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen weiteren herrenlosen Hund handelte. Auch dieser ließ sich durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht anlocken. Da sich beide Hunde nicht mehr in der Nähe der Bundesstraße befanden, wurde die Suche abgebrochen und diese wieder freigegeben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

