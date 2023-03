Polizei Dortmund

POL-DO: Pressemitteilung für das Fußballspiel der 1. Bundesliga Borussia Dortmund - 1. FC Köln am 18.03.2023 um 18:30 Uhr in Dortmund, Signal Iduna Park

15.02.2023, 21:00 Uhr

Pressemitteilung für das Fußballspiel der 1. Bundesliga Borussia Dortmund - 1. FC Köln am 18.03.2023 um 18:30 Uhr in Dortmund, Signal Iduna Park Lfd. Nr.: 281 Die Begegnung wurde im Signal Iduna Park vor insgesamt 81.365 Zuschauern ausgetragen, darunter befanden sich 8.000 Gastfans aus Köln. Während der Spielphase kam es zum Abbrand diverser pyrotechnischer Erzeugnisse in den zugewiesenen Gastfanblöcken, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand ein Mitarbeitender eines Pay-TV-Medienkonzerns durch die Rauchentwicklung am Auge leicht verletzt wurde. Der Geschädigte konnte noch während der Spielphase nach ambulanter medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Ein anlassbezogenes Strafverfahren wird eingeleitet. Ansonsten verlief der polizeiliche Einsatz weitestgehend störungsfrei.

