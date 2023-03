Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl im Supermarkt: Polizei Dortmund sucht mit Fotos aus Überwachungskamera nach unbekanntem Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund sucht mit richterlichem Beschluss per Öffentlichkeitsfahndung nach einem bisher unbekannten Mann, der im dringenden Verdacht steht, einem Mann in einem Supermarkt in Dortmund am 21. September 2022 gegen 18:58 Uhr die Geldbörse gestohlen zu haben.

Die Tat ereignete sich im Rewe-Supermarkt in der Wismarer Straße in Dortmund. Die Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters finden Sie unter diesem Link im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/101063

Die Polizei Dortmund fragt: Wer kennt den Mann auf den Lichtbildern und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweisgeber melden sich bitte bei unserer Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Polizei Dortmund