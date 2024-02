POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots) - Drei Personen wurden am Montag, 05. Februar 2024, gegen 12:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Mann aus Butjadingen mit einem Kleinwagen die Straße "Am Stadion" in Richtung Schulzentrum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve mit dem Pkw zunächst nach rechts von ...

