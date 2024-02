Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Brake

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Montag, 05. Februar 2024, gegen 12:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Mann aus Butjadingen mit einem Kleinwagen die Straße "Am Stadion" in Richtung Schulzentrum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve mit dem Pkw zunächst nach rechts von der nassen Fahrbahn ab. Der Kleinwagen geriet anschließend durch ruckartiges Gegenlenken zurück auf die Fahrbahn, drehte sich und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand.

Durch den Aufprall erlitten der Fahrer und seine beiden Mitfahrer, 17 und 19 Jahre alt, Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der Kleinwagen war auf der Beifahrerseite erheblich eingedrückt und nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell