POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall in Tossens beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 04. Februar 2024, 19:30 Uhr, wurden zwei geparkte Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall in Tossens beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur genannten Zeit befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem größeren Fahrzeug - aufgefundene Teile ließen auf ein Wohnmobil schließen - die Straße "Tossenser Deich" in Richtung Langwarden. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe eines italienischen Restaurants kam es zum Zusammenstoß mit zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. An diesen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

Wer einen Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise zum Wohnmobil geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mi der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

