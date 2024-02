Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 04.02.2024

+++ Verkehrsunfall auf der K213 +++ Pkw nicht mehr fahrbereit

Wildeshausen. Am Samstag, 03.02.2024, gegen 10:30 Uhr kam es auf der Ahlhorner Straße im Bereich der Bauerschaft Aumühle zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 58-Jährige aus Großenkneten bemerkte zu spät, dass ein 42-Jähriger aus Twistringen aufgrund eines weiteren abbiegenden Fahrzeuges mit seinem Daimler Sprinter verkehrsbedingt halten musste, und fuhr mit ihrem Hyundai Tucson auf den stehenden Sprinter auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Am Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 11.000,- EUR geschätzt. Ein Rettungswagen war ebenfalls eingesetzt, musste jedoch nicht tätig werden, da glücklicherweise niemand durch den Verkehrsunfall verletzt wurde.

+++ Tageswohnungseinbruch in Lintel +++ Zeugenaufruf

Hude. Am Samstag, 03.02.2024, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schnitthilgenloh". Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Zum möglichen Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

