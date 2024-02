POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 04.02.2024

Delmenhorst (ots) - ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Wildeshausen. Aufgrund einiger Verkehrsordnungswidrigkeiten wird am 03.02.24, um 03.25 Uhr, ein PKW der Marke Skoda in der Lessingstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wird Alkoholgeruch in der Atemluft der 28-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt einen ...

mehr