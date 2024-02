Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag, 04. Februar 2024, gegen 15:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Der 64-jährige Mann aus Visbek befuhr mit einem Ford den Voßbergweg in südlicher Richtung. Beim Queren vom Lammerweg missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Wardenburgers, der den Lammerweg mit einem VW in Richtung Huntloser Straße befuhr. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung prallte der 60-Jährige mit der Front seines Pkws gegen das Heck vom Ford. Der Ford drehte sich anschließend mehrfach, kollidierte mit einem Baum und kam mit dem Heck im Graben des Voßbergwegs zum Stehen.

Der 64-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Da von ihm Alkoholgeruch ausging, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten, der einen Wert von 0,76 Promille ergab. Gegen ihn leitetet die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell