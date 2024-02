Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 04. Februar 2024, 21:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 37-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Landstraße von Delmenhorst in Richtung Wildeshausen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Schlutter missachtete sie die Vorfahrt eines 38-Jährigen aus Delmenhorst, der sich mit einem BMW bereits im Kreisverkehr befunden hat.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

