LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag erhielt eine 58jährige einen Anruf, dass sie knapp vierzigtausend Euro gewonnen hätte. Um diese Summe ausgezahlt zu bekommen, sollte sie neunhundert Euro in Form von Google Play Karten für den Geldtransport bezahlen. Die Frau, die den Betrug sofort erahnte, wollte die Täter zur Strecke bringen, ging am Telefon auf alle Forderungen ein und informierte zeitgleich die Polizei, die zum Zeitpunkt der geplanten Übergabe zivile Kräfte zum ...

