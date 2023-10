LPI-J: Einbruch in Wohnhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hainspitz: In der Mühlgasse konnten am Sonntagfrüh 2 Katzen aus einer Wohnung gerettet werden. Der Besitzer hatte sich schon längere Zeit nicht mehr daheim blicken lassen, so dass die Katzen in einem verwahrlosten und unterernährten Zustand vorgefunden wurden. Die Tiere wurden dem Tierheim übergeben. Gegen den Eigentümer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

