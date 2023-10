LPI-J: Katzen gerettet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Am Sonntagvormittag droht in der August-Bebel-Straße ein Ast auf die Fahrbahn zu fallen. Das Gehölz war bereits angebrochen und hing über der Straße am Baum herunter. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Ast unter teilweiser Sperrung der Fahrbahn entfernt und so die Gefahr gebannt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr