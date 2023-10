Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbruch

Apolda (ots)

Vom 28.10.2023 - 30.10.2023 kam es in Apolda, Grönland zu einem Einbruch in eine Garage. Hier gelangten die unbekannten Täter über das Dach der Garage in den Innenbereich. Anschließend entwendeten die Täter ein Touren-Bike, eine Musikanlage und mehrere Kartons mit unbekannten Inhalt. Der Beuteschaden wird auf ca. 1000 Euro, der Sachschaden auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

