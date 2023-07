Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover: Rückblick auf das Jahr 2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover, Lüneburg (ots)

Rund 1,75 Milliarden Euro Einnahmen (1,5 Milliarden Euro im Vorjahr), 35 neue Zöllnerinnen und Zöllner nach erfolgreicher Ausbildung bzw. Studium, zwei neue Zollhunde, eine durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelte Schadenssumme von fast 7 Millionen Euro - das sind Auszüge der Bilanz des Hauptzollamts Hannover des Jahres 2022.

Einige Schwerpunkte der Bilanz im Einzelnen:

Einnahmen

Rund 1,75 Milliarden Euro nahmen die Zöllnerinnen und Zöllner im vergangenen Jahr ein - rund 250 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen fließen nun dem europäischen sowie dem Haushalt von Bund und Ländern zu. Allein über 600 Millionen Euro (rund 550 Millionen Euro im Vorjahr) davon resultierten aus der Versteuerung von Produkten, welche in die Europäische Union importiert wurden. Auch das Stromsteuer- und Luftverkehrsteueraufkommen stieg signifikant, sodass die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern um rund 160 Millionen Euro höher ausfielen als im Vorjahr.

Zollabfertigung

Gemeinsam mit den Zollämtern in Lüneburg, Soltau, Verden, Celle, Hannover und Hameln mit Außenstelle in Holzminden wickelten die Beamten des Hauptzollamts Hannover über 10,5 Millionen Zollverfahren im Bereich Einfuhr, Ausfuhr und Versand ab. Ein großes Augenmerk der Zöllnerinnen und Zöllner lag dabei unter anderem auf den geltenden Regelungen des gewerblichen Rechtsschutzes. In diesem Zusammenhang wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Sendungen gestoppt. Die Waren mit einem Gesamtwarenwert von fast 2 Millionen Euro setzten sich aus den unterschiedlichsten Kategorien zusammen. Darunter waren sowohl elektronische Geräte wie auch Körperpflegeprodukte und Bekleidung. "Die Kolleginnen und Kollegen leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Wirtschaft und auf Grund der teilweise mangelhaften Qualität der Fälschungen, beispielsweise im technischen Bereich, auch der Bürgerinnen und Bürger", so Doris Schmidt, Leiterin des Hauptzollamts Hannover.

Nachwuchskräfte

Einen besonders freudigen Zuwachs gab es im vergangenen Jahr im Bereich der Kontrolleinheiten in Hannover. Gleich zwei junge Hündinnen traten im Laufe des Jahres ihren Dienst an. Beide werden den Zoll in Hannover in der Zukunft beim Auffinden von Rauschgift unterstützen. Ebenso wie für die 67 neuen Nachwuchskräfte im mittleren und gehobenen Dienst ging es für die beiden Zollhündinnen Fronie und Porcia nun erst einmal in die Ausbildung. "Wir freuen uns über die zahlreichen neuen Gesichter, welche uns bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben unterstützen", so Doris Schmidt weiter. "Das Hauptzollamt Hannover besteht nun aus mittlerweile über 850 Beschäftigten. Es erfreut mich jedes Jahr aufs Neue das gute Zusammenspiel aus langjähriger Erfahrung und frischem Wind mitzuerleben."

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Aufgabe der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist unter anderem die Überprüfung der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um für faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Geprüft wird dabei beispielweise die Einhaltung des Mindestlohns oder die ordnungsgemäße Abführung der Sozialversicherungsabgaben. Bei ihren Prüfungen stellten die Zöllnerinnen und Zöllner der Standorte Hannover und Lüneburg in über 4.000 Fällen weiteren Ermittlungsbedarf fest. Die häufig daraus resultierenden Strafverfahren können sich je nach Umfang der Ermittlungen auf mehrere Jahre erstrecken. Allein aus den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Strafverfahren resultierten Urteile mit einer Gesamtsumme an Geldstrafen von über 900.000 Euro sowie an verhängten Freiheitstrafen von fast 19 Jahren.

Kontrolleinheiten

Die Kontrolleinheiten führten im vergangenen Jahr sowohl auf den Verkehrswegen wie auch am Flughafen Hannover zahlreiche Kontrollen durch. Ihre Kontrollaufträge erstrecken sich dabei über zahlreiche Themengebiete. "Viele denken bei unseren Kontrollen im Reiseverkehr an Drogen und Waffen, aber auch das Arzneimittelrecht, der Artenschutz oder Regelungen hinsichtlich des Veterinärwesens spielen regelmäßig eine Rolle", so Schmidt weiter. Im vergangenen Jahr wurden so am Flughafen allein über 100 Bruchstücke von Steinkorallen sowie fast 7.000 Tabletten und Kapseln beschlagnahmt. Darüber hinaus fand durch die Kontrolleinheiten eine Sicherstellung von fast 400.000 Zigaretten statt.

Zusatzinformation:

Wir haben uns in diesem Jahr auf eine Auswahl an Ergebnissen der Jahresstatistik beschränkt. All jene Zahlen, welche im Vorjahr veröffentlicht wurden, liegen dennoch vor und können bei Interesse gerne zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus finden Sie die bundesweiten Zahlen der Zollverwaltung unter www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell