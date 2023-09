LPI-SHL: E-Bike-Akku gestohlen

Suhl (ots) - Ein Brand in Suhl beschäftigte in der Nacht zu Montag die Kameraden der Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die Polizei. Gegen 01:00 Uhr brach ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Keller eines Wohnhauses in der "Große Beerbergstraße" in Suhl aus. Das Haus musste daraufhin evakuiert werden. Insgesamt elf der 21 dort gemeldeten Bewohner kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Aufgrund ...

