POL-OH: Verkehrsunfall: 9-jährige Radfahrerin kollidiert mit PKW

Fulda (ots)

Petersberg. Am Sonntagmorgen (02.06.) befuhren um 10:15 Uhr eine 9-Jährige Radfahrerin zusammen mit ihrem 6-jährigen Bruder den in Fahrtrichtung linken Gehweg des "Steinweg" in Petersberg-Marbach in Richtung Raiffeisenstraße. Begleitet wurden sie von ihrem Vater, der parallel auf der Straße fuhr.

Im Einmündungsbereich zur Raiffeisenstraße kollidierte das in der Gemeinde Petersberg wohnhafte Mädchen mit dem PKW eines 44-jährigen Mannes aus Petersberg, welcher mit seinem Ford von der Raiffeisenstraße nach rechts in den Steinweg einbiegen wollte.

Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 1050 EUR.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter Telefonnummer 0661/105-0 bei der Polizeidienststelle zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

