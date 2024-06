Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Durch aufmerksame Zeugin eine Verkehrsunfall-Flucht geklärt

Fulda (ots)

Petersberg. Ein PKW Hyundai Kona war am Samstag (01.06.) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Breitunger Str. 2 geparkt. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte beobachtet werden, wie gegen 18.45 Uhr die Fahrerin eines PKW, Volvo S80, beim Vorbeifahren den geparkten PKW touchierte, unvermindert weiterfuhr und anschließend den Parkplatz in unbekannte Richtung verließ. Durch die Zeugin konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abgelesen werden und im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen dann die Unfallverursacherin, eine 63-jährige Frau aus Petersberg, ermittelt werden. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht. An dem geparkten PKW und an dem PKW der Verursacherin entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell