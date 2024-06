POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Vogelsbergkreis (ots) - Grebenhain. Zwischen Dienstag (28.05.) und Donnerstag (30.05.) brachen unbekannte Täter das Schloss einer Scheunentür in der Hauptstraße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Kettensäge im Wert von rund 80 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Julissa ...

mehr