POL-OH: Einbruch in Scheune

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rotenburg. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag (30.05.), zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Ferienpension in der Straße "Am Haselbach" in Seifertshausen. Im ersten Obergeschoss entwendete er derzeitigen Erkenntnissen nach gerade einen Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld, als er durch die Bewohnerin überrascht wurde. Der Mann flüchtete umgehend. ...

