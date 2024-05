Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall B27 Vollsperrung

Gem. 36179 Bebra

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 29.05.2024 gegen 23.30 Uhr auf der B 27 zwischen der Abfahrt Bebra-Nord und Asmushausen. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Grebenau befuhr mit seinem Sattelzug die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Ein 55-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr die Strecke mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Hier kam er in einer Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und fuhr unter den entgegenkommenden Sattelauflieger. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Nentershausen schwerverletzt in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch hinzugezogene Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Daten des digitalen Fahrtenschreibers des Sattelzuges wurden ebenfalls gesichert. Der schwerverletzte Mann wurde zur medizinischen Versorgung ins Kreiskrankenhaus Rotenburg/F. gebracht. Am Sattelauflieger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000,- Euro, der Pkw des Mannes aus Nentershausen wurde total zerstört, der Schaden beläuft sich auf 60.000,- Euro. Die B 27 war sofort nach dem Unfall bis in die frühen Morgenstunden komplett gesperrt.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Möller

