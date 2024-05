POL-OH: Diebstahl - Handtasche entwendet

Fulda (ots) - Einbruch in Bauernhaus Künzell. In der Straße "Unterm Born" brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (24.05.) und Montagmorgen (27.05.) in ein leerstehendes Bauernhaus ein. Durch das Aufhebeln von mehreren Zugangstüren entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ...

