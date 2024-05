Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Komplettentwendung eines Motorrads

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Montag, 20.05.2024, auf Dienstag, 21.05.24, wurde in der Mörscher Straße in Frankenthal ein geparktes Motorrad entwendet. Am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, konnte der Geschädigte sein Motorrad im Schachthausweg in Frankenthal wiederentdecken. Unbekannte Täter versuchten das Elektrogehäuse aufzuhebeln um mutmaßlich so das Fahrzeug zu starten. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden von ca. 1000EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

