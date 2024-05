POL-PDLU: Speyer- Alkoholisierter PKW-Fahrer gerät in körperliche Auseinandersetzung mit Motorradfahrer

Speyer (ots) - Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW in den Nelkenweg. Der 35-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem bestand kein Versicherungsschutz für den Audi A6. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Taten polizeilich ...

mehr